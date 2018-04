Kiri vähiravifondi postkastist: «Täna ütles arst, et kasvajat pole!»

Naistepäeval sai vähiravifond kirja 74-aastaselt naiselt, kelle kopsuvähiravi on toetatud juba ligi kaks aastat igas kuus 5000 euroga. Naine kirjutas: «Tere, armas vähiravifond. Pole sõnu teie tänamiseks. Mul on tänu teile läinud ülihästi. Täna ütles minu arst, et kasvajat pole! Kasvaja kolded on kadunud, mida kompuutertomograaf näitab. Olgu teil jõudu ja edu inimesi aidata! Olen saanud väga head ravi.»