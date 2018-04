Toitumisteadlane: tänapäeval võib rasvunud olla nii südamearst kui endine sportlane

On suur erinevus, kas rasvunu kaalub 100 või 250 kilogrammi. Viimane on töövõimetu ning vajab pidevalt teiste abi. USA on rikaste tööstusriikide seas rasvunud elanike arvukuse poolest esikohal, seal on ka ülisuure kehakaaluga inimesi, kelle vaevarikast elust on tehtud rohkelt saateid. Paljud saatesosalejad kaaluvad üle 200 kilo, mõned isegi 400 kilo ringis. Nii nende nägu, keha kui ka jäsemed on moondunud, mõnel ripuvad jalgade küljes ligi 10 kilo kaaluvad lümfitursed.

Tihtipeale peitub rasvunute kaalutõusu põhjus lapsepõlves, sageli on see olnud seotud seksuaalse ahistamise, perevägivalla, vanemate lahkumineku või muu sündmusega, mis sunnib otsima lohutust toidust. Esineb kahjuks sedagi, et pereliikmed on samuti rasvunud. Vaevalt et neid kõiki oli lapsepõlves ahistatud. Paljud ameeriklased armastavad sõita autoga - isegi kui koolibuss peatab saja meetri kaugusel, sõidutatakse laps sinna autoga. Karastusjooke armastavad maailmas enim ameeriklased ja kui lisada kiirtoidulembus, siis polegi imestada, et kehakaal aina kasvab.

Kuna ülisuure kehakaaluga inimeste tuju tõstab sõõmine, siis seda pakuvad neile hooldajad ja pereliikmed küllaga. Saadetes võib näha, kuidas mõned viivad salaja oma haiglasviibivatele sugulastele toitu. Mõni sõi päevas 20 000 kilokalorit või rohkem, mis ületab kümnekordselt nende vajaduse. Kaalulangetamisel on väga oluline perekonna toetus, mida vähemalt saadetes harva näeb.

Elupäästev kaalukirurgia

Ülisuurt kehakaalu nimetatakse ka surmavaks rasvumiseks, sellest päästab ainult maovähendusoperatsioon. Kuna operatsiooniga peab kaasnema range dieet, soovitati ühel üle 400 kilo kaaluval ameeriklasel kahe kuuga alla võtta 23 kilo. Selle aja möödudes selgus, et ta oli 45 kilo juurde võtnud. Kui tema emalt küsiti, miks ta poega nii toitis, vastas ema, et armastusest. Seepeale pandi poeg haiglasse 800-kalorilisele vedelikudieedile ja ta võttis kahe kuuga alla 117 kilo.

Ameeriklaste seas esineb neidki, kel tekib pärast operatsiooni ning suurt kaalukaotust kummalisi probleeme. Nimelt on osa mehi vastu naiste kaalukaotamisele, kuna neile meeldisid ülisuure kehakaaluga naised. Seepärast pole haruldane, et kaalulangusele järgneb lahutus. Üks sarjas osalenud naine tunnistas, et ta elu parimad aastad olid siis, kui ta kaalus 200 kilo ja teda sõidutati ühest luksushotellist teise, kus ta hullutas lopsakaid vorme austavaid mehi. Sotsiaalmeediaski võib kohata videosid 140-150 kilo kaaluvatest naistest ja neil on palju imetlejaid.

Kui kõik läheb opisaalis ja kaalu kaotades õnnelikult, saavad ülisuure kaaluga inimesed paari-kolme aasta möödudes oma elu tagasi - nad saavad hoolitseda enda ja oma pere eest, käia tööl ning elada normaalset elu. Aga aastad nende elust olid juba raisatud, samuti võib juhtuda, et kaal tuleb ikkagi tagasi ja nad vajavad jälle arstiabi.