Sündivat last mõjutab mõlema vanema eelnev tervis

Tulevased emad võivad aimata, et raseduseelne tervis võib mõjutada nende lapsi. Aina enam ilmub teadustöid, mis näitavad, et ka isa tervislik seisund enne lapse eostumist võib rasedusele ja lapsele mõju avaldada, vahendab CNN .

Uuringud on olulised, sest rõhuvad vajadusele raseduseelset tervist kontrollida ja arvesse võtta ning seeläbi parandada sünnitulemusi, laste tervist raseduse ajal ning nende hilisemas elus, ütles Harvardi meditsiinikooli teadlane Milton Kotelchuck, kes ei osalenud uuringus. Tema sõnul juhtub peaaegu kogu oluline embrüoloogiline areng, raseduse esimestel nädalate, eostamise perioodis. Kuigi sel ajal ei olda enamasti rasedusest veel teadlik, juhtuvad siis olulised muutused: areneb aju, terve selgroog ning kõik närvid.

Kolm kuni kuus kuud enne lapse saamise üritamist tuleks lapsesoovijatel keskenduda oma tervise hoidmisele ja vajadusel parandamisele. Bioloogilisest vaatenurgast defineeritakse eostuseelset perioodi päevade või nädalatega enne embrüo arenemist. Isiklikust vaatenurgast algab eostuseelne periood kohe, kui paar otsustab lapse saada, mis on tavaliselt nädalad või kuud enne rasedust. Laiemalt hõlmab see kuid või aastaid, mis jäävad raseduseelsesse aega. Seega tähendab see paari üldist tervist, toitumist, kroonilisi haigusi, nagu ülekaalulisus või diabeet.