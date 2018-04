BioCC OÜ teadlased on aastaid tegelenud südame tööd toetavate probiootikumide väljaarendamisega ning selles vallas läbi viinud murrangulise revolutsiooni – turule on jõudnud Eestis arendatud ja toodetud toidulisand Südamesõber® TENSIA®, mis sisaldab probiootilist piimhappebakterit Lactobacillus plantarum TENSIA®, mis toodab veresooni lõõgastavaid ühendeid toetades südame- veresoonkonna tööd.

Antud bakter on BioCC OÜ ja Tartu Ülikooli teadlaste poolt avastatud inimpäritolu laktobatsill, kelle ohutust on testitud katseklaasis, laboriloomadel ja tervetel vabatahtlikel. Selle piimhappebakteri funktsionaalseid omadusi on tõestatud kliiniliste uuringutega Eestis ja rahvusvaheliselt ning bakteri vererõhku langetav toime on patenteeritud Eestis, Euroopas, Venemaal ja Lõuna-Koreas.