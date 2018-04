Suurbritannia mees sai tahtlikku HIVga nakatamise eest karmi karistuse

27-aastane juuksur Daryll Rowe juhtum on esimene Suurbitannias, kus inimene tahtlikult oma partnereid HIVga nakatamise eest süüdi mõisteti, vahendab Telegraph. Kohus määras sellise süüteo eest karistuseks eluaegse vanglakaristuse.

Mees palus leebemat karistust, sest väitis, et haigus ei ole enam surmav ning diagnoositutel on hea eluprognoos. Kohtunik ei nõustunud ning määras Rowele eluaegse karistuse, millest minimaalselt 12 aastat tuleb kanda vanglakaristust.

Rowe on esimene inimene Suurbritannias, kes mõistetakse süüdi tahtlikes kehavigastustes, mis on seotud HIVga. Ühe tema ohvri vanemad surid HIVsse, kui mees oli laps ning ohver oli teinud kõik, et viirusest eemale hoida. Ohvri sõnul võttis Rowe temalt õiguse oma tervise eest otsustada ära.

Rowe oli küüniline ja nakatas oma partnereid tahtlikult, keeldus ravist ja arstide soovitustest. Ta nõudis partneritelt kaitsmata vahekordi ja väitis, et on «puhas». Kui mehed keeldusid, manipuleeris ta varjatult kondoomidega neid rebides või lõigates ning pani oma ohvrid uskuma, et nad on turvalises vahekorras.