USA naise liikuvat neeru oli uuringutes raske märgata

Ajakirjas BMJ Case Reports avaldatud juhtumikirjelduses toodi välja, et naise parem neer oli liikunud peaaegu kuus sentimeetrit alla vaagnasse, kui naine tõusis lamavast asendist püsti. Peale protseduuri nimega intravenoosne püelograafia, diagnoositi tal liikuv neer.

Liikuv neer tähendab seisundit, kus neer kukub rohkem kui selgroolüli või üle viie sentimeetri võrra, kui inimene muudab oma asendit lamavast püstiseks. Haigusseisund on levinum naiste hulgas, kuid enamikel pole mingeid sümptomeid. Rasva puudumine, eriti neerude ümbruses arvatakse olevat üks põhjus.

Kui neer langeb võtab ta kaasa veresooned, millega ta vereringesse on ühendatud. Liikumine põhjustab kusepõie paindumist, mis tekitab uriinitootmisega probleemi. Uriin voolab tagasi neeru ilma väljumata. Lõpuks tekitab see neerus paistetuse ning see hakkab valutama.