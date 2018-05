Soome süda andis eestlannale uue võimaluse

Kuigi südamesiirdamisest räägib lapsehoidjana töötav naine sellise vaimustusega nagu teised eksootilisest puhkusereisist, tunnistab ta, et oli ka väga raskeid hetki. Eriti siis kui süda valutas laste pärast. Just tütre 18. sünnipäev ongi muidu nii optimistliku Heli jaoks kõige valusam mälestus. «Mul oli siis nii kurb meel – laps saab täiskasvanuks, aga ema on haiglas ja isa on surnud,» meenutab naine. Raha oli ta kontol sel hetkel vaid 20 eurot ja ta palus Rakvere ühes lillepoes töötaval tuttaval selle summa ulatuses teha tütrele sünnipäevaks kimp. «Kui poeg läks kimbule järele, siis ta imestas, et nii suur ja uhke kimp koos juurde lisatud käevõruga maksab vaid 20 eurot, aga poest öeldi, et nii sai emaga kokku lepitud,» räägib naine.