Apteekriga saab peatselt privaatselt nõu pidada

«Videonõustamine toimub apteegis spetsiaalselt selleks loodud kabiinis, kus on olemas kõik vahendid – ekraan ja telefon – mugavaks apteekriga suhtlemiseks, ravimite nõustamiseks ning retseptiravimite ostmiseks. Suureks plussiks on kabiini eraldatus ehk siis järjekorras seisjad või apteegiruumis ringi liikuvad apteegikülastajad patsiendi ja apteekri omavahelist vestlust ei kuule,» ütles Viru Keskuse Apotheka proviisor Catri Valner.

Samuti on apteek tulnud välja uuendusliku terviseteenusega. «Uus ja palju positiivset tagasisidet saanud lahendus on meeldetuletaja teenus, kus apteekrid aitavad inimestel pikendada nende eest korduvretsepte ja tagavad ravimite õigeaegse toimetuse,» rääkis proviisor Valner. «Tegemist on personaalse mugavust pakkuva teenusega, mille tulemusena ei pea inimene enam ise oma korduvretseptide pikendamise, väljaostu ja ravimite õigeaegse kättesaamise pärast muret tundma. Lisaks aitab teenus retseptide õigeaegse pikendamise tõttu tagada ravi järjepidevuse ja raviskeemi täpse jälgimise ja seeläbi kvaliteetsema ravi.»