Kuidas süüa, et ennetada vähki

See toidugrupp on tervisliku toitumise alustalasid. On tõendatud, et küllaldane köögi- ja puuviljade tarbimine aitab vähendada mitmete vähivormide tekkeohtu. Köögiviljad, puuviljad ja marjad on olulised kiudaine, vitamiinide ja mineraalide allikaks. Kiudained on taimse toidu osad, mida meie seedetrakt ei ole võimeline täielikult lõhustama. Kui kiudaine jõuab jämesoolde, siis hakkavad seal elavad bakterid kiudainet lagundama ning lagundamise käigus toodavad bakterid uusi ühendeid, mis on olulised soolestiku tervisele ja meie immuunsusele.