Millised tegurid soodustavad Onu Bella põetud eesnäärmevähi teket?

Eesnäärmevähk on üks sagedasemaid vähkkasvajaid ja vanuse lisandudes haigestumus suureneb, kirjutab Kliinik.ee. «Eesnäärmevähk on olnud viimaste aastate jooksul suure tähelepanu all seoses kõrge haigestumuse ja suremusega Euroopas ning Eestis,» rääkis Ida-Tallinna keskhaigla uroloogiakeskuse juhataja dr Martin Kivi varasemalt Postimehe terviseportaalile. Arsti hinnangul otsitakse praegu aktiivselt põhjust, miks haigust nii palju esineb – ühel mehel kuuest diagnoositakse elu jooksul eesnäärmevähk.

Vähi varane avastamine sõltub kasvaja esmaste haigusnähtude tundmisest, kasvajale viitavate haigusnähtude esinemisel kohe arstile pöördumisest ning küllaldastest uuringutest haigusnähtude põhjuste selgitamisel. Oluline on teada, et enne ravi alustamist tuleb alati selgitada haigusnähtude põhjus. Haiguse diagnoosimine ja ravimine omal käel põhjustab kasvajate korral olulise ajakao ja raskendab tervistava ravi läbiviimist.

Varases arengujärgus eesnäärmevähi spetsiifilised kaebused puuduvad. Eesnäärmevähi õigeaegne avastamine on võimalik vaevusteta meeste eesnäärme kontrollimisel. Kasvaja avastamiseks kasutatakse üht või mitut eesnäärme uurimise meetodit. Arstile tuleks pöörduda ka eesnäärme-vaevuste esinemisel. Vaevuste põhjuseks on enamasti eesnäärme healoomuline suurenemine, kuid vähi võimaluse saab välistada vaid uuringutega.

Arst rõhutas, et kui vähil on keskmine või kõrge haiguse levimise risk, tuleb arstil arutada patsiendiga individuaalselt kõiki ravivõimalusi ja selgitada välja võimalikud tüsistused. «Loobuda ravist võimalikke tüsistusi kartes ei ole hea alternatiiv, sest tegemist on tõsise haigusega, millest ei ole võimalik ilma ravita paraneda,» ütles arst. Ta lisas, et viimase kümnendi jooksul on kirurgilised võtted ja kiiritusravi meetodid väga palju täiustunud ning tõsiseid tüsistusi, mis halvendavad tugevalt patsiendi elukvaliteeti, esineb harva.