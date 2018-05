Ministrid ja riigikogulased asuvad vähihaigete jaoks annetusi koguma

Juba neljandat aastat aset leidvad üleriigilised annetuste kogumise talgud toimuvad «Teeme ära» egiidi all. Talgute eesmärk on koguda nädala jooksul (1.-6. mai) kokku nii palju annetusi, et kõik lapsi kasvatavad vanemad saaksid 2018. aastal neile hädavajaliku ravi.