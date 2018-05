Oluline teada: millise tunde tekitab kehas insult?

Insuldi saamist on värvikalt kirjeldanud neuroanatoomia teadlane Jill Bolte Taylor, kes koges seda 1996. aastal. Ta rääkis sellest järgnevalt:

«Nelja tunni jooksul kogesin, kuidas mu aju kaotas täielikult võime kogu infot töödelda. Tol hommikul ei saanud ma kõndida, rääkida, lugeda, kirjutada ega oma elu meenutada – muutusin justkui tagasi imikuks. Hommikul ärkasin terava valuga vasaku silma taga, mis võttis mu haardesse, vabastas ja võttis jälle haardesse. Mulle on valu võõras, mistõttu mõtlesin, et hakkan lihtsalt päevaga pihta. Hakkasin trenažööril treenima ja taipasin, et mu käed näevad välja nagu primitiivsed kämblad, mis üritavad käepidemest haarata. Vaatasin oma keha ja mõtlesin, et küll see näeb kummaline välja. Mu teadvus oli normaalsest reaalsustajust nagu eemale pühitud, justkui ma polekski inimene, kes parajasti trenažööril treenib. Kuna peavalu läks hullemaks, astusin trenažöörilt maha ning avastasin, et iga mu liigutus on aeglustunud ja jäik. Valmistusin duši alla minema, seisin vannitoas ning kuulsin iseenda sees dialoogi, et ühed lihased peavad nüüd kokku tõmbuma, teised lõdvestuma jne. Kaotasin tasakaalu ega tajunud enam, mis mõõtmetes ja kus ma olen. Küsisin endalt, mis toimub, ja sel hetkel lülitusid mõtted mu peas välja, nagu keegi oleks nuppu vajutanud. Tundsin energiat endast üle tulvavat ega tajunud enam oma keha piire. Siis aga tulid mõtted pähe tagasi ning häirekell hakkas tööle, et mul on probleem.»

Taylor suutis suure vaevaga helistada oma töökaaslasele, võrreldes numbreid tema visiitkaardil numbritega telefoniekraanil ning üritades meelde jätta, millist numbrit ta juba valinud oli. Telefonitoru võtnud kolleegi kõne kõlas tema sõnul nagu lõbus koeraurin ning samamoodi kuulis ta iseend vastavat. Naine oli suuteline mõistma, et ta ei saa aru teise inimese kõnest ega suuda ise rääkida. Õnneks saatis kolleeg tema koju telefonikõne järgselt siiski abi.