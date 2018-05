Valuvaigistite üledoos toob uue peavalu

28-aastane Liisa kannatab sageli pingetüüpi peavalude käes. Ta on mures, sest mõnikord valutab pea mitu päeva järjest ja sageli ei piisa enam ühest valuvaigistavast tabletist. «Mu peavalu on uuritud, olen tundlik stressile, aga samas kardan, et kui juba nii noorena ei piisa ühest tabletist, mis ma siis 50-aastasena teen,» rääkis naine.