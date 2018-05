Tervisenõu: kas naharipatsid kujutavad endast ohtu tervisele?

Naharipatsitest teeb ülevaate üldkirurg dr Airi Tark:

Päraku piirkonna nahk on väga veniv - seetõttu võib kõhukinnisuse ja hemorroididega hädas olevatel inimestel tekkida ka väljavenitatud nahk ehk naharipats selles piirkonnas. Naharipatseid ei ole õige nimetada hemorroidiks, sest nn veenikomu limaskesta alusi on taandunud, kuid nahk on peal välja venitatud.

Tegemist on üsna sageda probleemiga sünnitanud naiste hulgas, kellel on raseduse ajal või selle järgses perioodis olnud probleeme hemorroididega - hiljem on veenikomu taandunud, kuid alles on jäänud segav naharipats.

Naharipatsid reeglina valu ei põhjusta, küll aga võivad tekitada ebamugavust näiteks stringide kandmisel, sügelust ning tunnet, et pärast tualetis käimist ei õnnestu kergesti puhtust saavutada. Naharipatsid võivad suureneda olenevalt elukorraldusest, näiteks raskuste tõstmise, kõhukinnisuse, raseduse ning pikalt istumise tõttu.

Oluline on teada, et naharipats ei ole eraldi haigus ega põhjusta mingit ohtu tervisele, vaid pigem on tegemist kosmeetilise probleemiga, mistõttu nende eemaldamine on inimese vaba valik. Kui arst on kindlaks teinud, et tegemist on ainult naharipatsiga (ei esine hemorroide, kasvajat, tromboseerunud veenikomu, haavandit), võib lokaalanesteesias ambulatoorsel visiidil või päevakirurgilise protseduurina kergemas narkoosis naharipatsid eemaldada.

Peale protseduuri on vajalik hoida puhtust ja arvestada antud piirkonna iseärasusi haavade paranemisel, seetõttu määratakse tavaliselt kolmeks päevaks antibiootikumid ja valuravi. Edaspidi on esialgu tähtis hoiduda kõhukinnisusest ja raskuste tõstmisest. Olenevalt inimese valutundlikusest võib ta juba järgmisel päeval tööle minna ning tavalise elurežiimi juurde naasta umbes nädal pärast naharipatsi eemaldamist.