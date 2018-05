5 toiduainet, mis aitavad päikesepõletust eemale hoida

Samas ei tohiks unustada, et kindla kaitse päikesepõletuse eest annavad siiski vaid päikesekreem, kehakatted või päikesest hoidumine. Õigete toitute söömine on pigem toetav tegevus, see ei kaitse näiteks mitu päikese käes olnud inimese nahka.

Roheline tee

Hommikuid tasub toitumisnõustaja sõnul alustada rohelise tee või matchaga. Suvel võib juua teed ka külmalt. Roheline tee sisaldab antioksüdante, mis aitavad võidelda vabade radikaalide ja põletike vastu. Samas sisaldab roheline tee ka kofeiini ja võib seetõttu vett kehast välja viia. Seega ei tasu seda kuuma ilmaga üle 2-3 tassi päevas juua. Suuremale teesõbral tasub aga juua Rooibose teed, kuna seal leidub samuti häid antioksüdante, kuid pole kofeiini.

Porgandid

Neis sisalduvat beetakaroteeni, millest keha toodab A-vitamiini, on seostatud väiksema päikesepõletusega. Harju-Westman soovitab süüa paar porgandit päevas. Need võib lõigata viiludeks ja süüa koos avokaadost tehtud dipikastme, guacamolega. See sisaldab oomega-3-rasvhappeid, mis tuleb samuti päikesepõletuse vältimisel kasuks.

Kartulid

Neis leiduv tärklis aitab vähendada päikesepõletuse tekitatud kahju, ütles toitumisnõustaja Frida Harju-Westman. Tema sõnul on tervislikum valida toiduks maguskartulid, sest nagu ka porgandites, leidub neis nahka kaitsvat beetakaroteeni ja C-vitamiini.

Marjad

Toitumisnõustaja soovitab süüa sooja ilmaga rohkelt C-vitamiini sisaldavaid marju, näiteks maasikaid või põldmarju, kuna need aitavad need ära hoida päikesepõletust. Näiteks 100 grammi maasikaid annab kehale üheks päevaks piisava C-vitamiini koguse.

Tomatid