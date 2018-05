7 põhjust, kuidas suur soolaarmastus tervisele liiga teeb

Liigne soolatarbimine võib mõjutada nii aju, neerude kui ka südame-veresoonkonna tööd, vahendab Health24. Liigtarbimine võib kehas põhjustada keemilist tasakaalutust, mis halvematel juhtudel võib viia surmani. Näiteks on sool üsna tõsine murekoht insuldi ja infarkti tekkel Lõuna-Aafrikas. Maailma terviseorganisatsioon soovitab tarbida mitte enam kui viis grammi soola päevas, Lõuna-Aafrikas peetakse keskmiseks levinud soolatarbimiseks aga 8,5 grammi. Eesti Tervise Arengu Instituudi soovituste kohaselt ei tohiks soolatarbimine ületada kuut grammi päevas.

Kui soolaga järjepidevalt liialdada, ei ole välistatud, et tervis nõrgeneb. Soolaga liialdamise mõju on näha järgnevate organite kahjustustes ja haigustes.

Aju. Meditsiiniajakirjas Journal of Nutrition, Health and Aging avaldatud uuringus selgus muuhulgas, et kõrge soolasisaldusega toit võib häirida aju kognitiivseid funktsioone, seda eriti vanemate inimeste hulgas.