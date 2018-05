WHO tahab transrasvad kaotada: millistes toitudes neid leidub?

Need tooted on tavaliselt ka rikkad küllastunud rasvhapete, suhkru ja soola poolest ning seetõttu on soovitatav neid tarbida võimalikult tagasihoidlikult.

Kui toode, mis sisaldab õlisid, aga on tahke või tema koostises on märgitud osaliselt hüdrogeenitud taimeõlid, siis selline toode võib, aga ei pruugi, sisaldada transrasvhappeid.

Euroopa Liidus on neljas liikmesriigis – Taanis, Austrias, Ungaris ja Lätis – kehtestatud transrasvade kogusele toidus piirmäär: seadusega on lubatud maksimaalselt kaks grammi transrasvu 100 grammi rasva kohta. Eestis ei ole transrasvhapete sisaldumine toidus või vastava toidu müük eraldi reguleeritud. Transrasvade koguse esitamine pakendil või tooteinfos Randi sõnul lubatud ei ole, samuti ei ole lubatud väita «transrasvade vaba».

Hetkel on selline üldine otsus Euroopa Liidus tehtud, rääkis Rand. «Transrasvu on kahte tüüpi – tööstuslikult tekkivad ja lisaks ka looduslikult mäletsejate organismis tekkinud ja teatud toitudes esinevad, näiteks inimese rinnapiimas, lehma-, kitse- ja lambapiimast toodetes ning –lihas,» seletas ta. Looduslikult tekkinud transrasvade kogust ei saa muuta, küll aga saab vähendada tööstuslikke transrasvu. Analüüsimeetodid transrasvade määramiseks on spetsialisti sõnul samad, seetõttu ei ole praktikas võimalik vahet teha, kas tegemist on loodusliku või tööstusliku transrasvaga.