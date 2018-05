Naharstid annavad nõu: kui tihti peaksid lapsed ja noored end pesema

Dermatoloogid annavad ka häid nõuandeid, kuidas muuta pesemaskäik laste jaoks põnevamaks. See oleneb paljuski lapse vanusest. Väiksema lapse puhul võib olla abi tema lemmikmänguasjast, mis võiks olla veekindel. Vahel aitab ka see, kui vanem jutustab lapsele näiteks vanniskäigu ajal toredaid lugusid. Hea mõte on ka spetsiaalsed vanniraamatud, mida võibki vanni kaasa võtta. Üks võimalus on muuta vanniskäik lapse jaoks seikluses.