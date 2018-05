Tervishoiule on sel aastal kulutatud 11 protsenti rohkem kui mullu

Üheks oluliseks prioriteediks 2018. aastal on silma hallkae ja põlve- ning puusaproteeside operatsioonide järjekorra lühendamine. Esimeses kvartalis sai 800 inimest rohkem silmakae eemaldamise operatsioonile kui möödunud aasta I kvartalis, selle võrra on vähenenud järjekorras ootavate inimeste arv.

Samuti on I kvartalis tehtud 138 suurte liigeste proteesimise operatsiooni rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Operatsioonide arv on kasvanud viiendiku ehk 20 protsendi võrra. Rohkem raha on suunatud laste ravi kättesaadavuse parandamiseks - haiglaravi sai 238 last rohkem kui aasta varem samal perioodil ning alla 19-aastased lapsed said ligi 900 psühhiaatri vastuvõttu rohkem kui mullu samal ajal.