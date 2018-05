Kui kaua tuleb trennis rassida, et esimesi tulemusi näha?

Muidugi ei pruugi kõigil olla treeninguga alustamisel samad eesmärgid – võibolla tahad lihtsalt higistada ja end energilisemana tunda, mitte lihastoonust tõsta, kirjutab Independent. Motivatsiooni tõstmise mõttes oleks siiski hea teada, kui palju tuleb tulemuste nägemiseks pingutada, sest paratamatult tiksub see mõte paljudel kuklas.

Muutuste ulatus ja keha areng sõltuvad näiteks sellest, milline oli tase enne treeninguga alustamist, sõnas treener Amanda Hughes. «Kui sa pole varem treeninud, võid tulemusi näha isegi kiiremini kui inimene, kes on aastaid trenni teinud, sest nende kehad on muutustega juba kohanenud ja treenitud. Inimesed on aga individuaalsed ning erinev on ka aeg, mil oma kehades muutust näeme,» kirjeldas ta.

Tulemuste nägemiseks tuleb aga pingutada ning paarist trennist nädalas ei pruugi piisata. Hughes’i sõnul võivad muutused ilmneda umbes kuu või paariga siis, kui pead oma treeningrežiimist tublisti kinni ning treenid 3-5 korda nädalas. Ka siin tuleb rõhutada, et tulemusi mõjutavad näiteks toitumine ning keha valmidus sportimiseks.

Treener soovitab mistahes uue treeningu puhul kinni pidada kolmest järgnevast reeglist, et säilitada motivatsiooni ning saada soovitud tulemusi.

Mõõda oma tulemusi. Lihtne on nalja teha Instagrami «eliidi» piltide üle, kus esitletakse peegli-selfie’sid, valgujooke või joostes läbitud vahemaad. Mõneti on oma treeningu jäädvustamine hea, kuna seegi lisab motivatsiooni. Kindlasti teeb seda ka oma keha pildil jäädvustamine ajal, mil treeningutega pihta hakkad. Selliste vormipiltidega saad näha, kas muutusi on toimunud või mitte. «Esialgsed muudatused on väiksed, ent pikaajalised palju märgatavamad,» soovitas Hughes.

Ületa ennast, kuid realistlikult. Algajale piisab esialgu kahest-kolmest trennist nädalas, kuna see peaks vastama nende võimekusele. «Realistlik ja jätkusuutlik treeningplaan aitab ka päriselt trenni juurde jääda,» kinnitas Hughes. Kui aga tunned mõne nädala järel, et tammud paigal või treening on liiga lihtne, on aeg oma režiimi muuta. Seega tuleb tõsta kasutatavaid raskusi või tuua treeningusse mõned kiiremad ja intensiivsemad harjutused (kükid, kosmonaut, harki-kokku hüpped jm). Alguses tuleb ka arvestada, et palju sääraseid harjutusi saab ise kodus teha, mitte ei pea kohe investeerima kallisse jõusaalikaarti.

Leia nauditav treening. See kõlab küll iseenesestmõistetava soovitusena, ent ometi on uskumatu hulk inimesi, kes veavad end trenni ja piinlevad seal justkui masohhisti kombel, tõdes treener. See ei pea nii olema, vaid tänapäeval oskab igaüks leida endale meeldiva treeningu, olgu selleks poks, jooga või jooksmine. «Nauditava treeningu leidmine on edu tagamiseks ülioluline,» rõhutas Hughes.