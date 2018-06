«Paks, aga hea tervise juures» vabandus enam läbi ei lähe

Ülekaal suurendab peaaegu kõiki südame-veresoonkonna haiguste riskitegureid, nende seas kõrge vererõhu ja kolesteroolitaseme teket ning diabeeti haigestumise ohtu. Mõnel ülekaalulisel ei esine aga ühtki tervisehäda, mis viis teadlased debatini, kas liigne kehakaal siis mõnd inimest ei mõjutagi, vahendab BBC.

Briti teadlased analüüsisid 90 257 kuni 30-aastase naise tervisenäitajaid. Selgus, et liigsete kilodega kimpus naised pole siiski insuldi või südamerabanduse eest kaitstud, isegi kui nende tervisenäitajad on hetkel veel normis.

Uuringus tehti kindlaks, et ülekaalulistel naistel (kehamassiindeks vahemikus 25-30) polnud hetkel riskantseid sümptomeid (kõrge vererõhk, kolesterool jm), ent ülekaalulisi iseloomustas 20 protsenti ning rasvunuid 39 protsenti kõrgem risk südamehaiguste tekkeks kui normaalkaalus naisi. Teadlased usuvad, et siin võib näha põhjus-tagajärg seost ehk ühel hetkel hakkab ikkagi just ülekaal tervist nõrgestama.

Teadlaste arvates pole «tervislikku ülekaalu» olemas, vaid seegi seisukord on organismile kahjulik. «Meie suur uuring näitab, et metaboolselt «tervislik» ülekaal ei ole ikkagi ohutu seisund. Naisi, kes seni olid haigustest aastaid vabad, ähvardab siiski kõrgem haigetumusrisk,» nentis Potsdam-Rehbruecke toitumisinstituudi professor Matthias Schulze.

Erinevus tuli sisse ka normaalkaalus naiste puhul ning seda just toitumise osas. Normaalkaalus, tervisliku toitumisega tervetel naistel oli kaks korda väiksem haigestumusrisk kui samas kaalus naistel, kel olid tekkinud juba mõningad tervisemured nagu näiteks kõrge kolestroolitase. Samas ülekaalus ning rasvunud naistel puhul oli südame-veresoonkonna haiguste risk ikkagi märksa suurem kui normaalkaalu puhul.

Samas ei olnud meeldiv leid see, et isegi kui naine on normaalkaalus, siis paraku kasvab enamikel vanusega ikkagi tõenäosus nii kõrge vererõhu, kolesterooli kui ka diabeedi väljaarenemiseks.