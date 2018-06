Levinud neelupõletiku ravimit varsti enam apteekidest ei leia

Trachitoli imemistabletid on valuvaigistava ja antiseptilise toimega ravim ning neid kasutatakse suuõõne- ning neelupõletiku korral. Perearsti sõnul ei ole ka suvel palju vaja, et viirushaigusesse jääda, vahendab väljaanne Meie Maa .

Teisi samade toimeainete kombinatsiooniga ravimeid Eestis ei turustata, kuid apteekides on saadaval paljud erinevate toimeainete sisaldusega losengid samadel näidustustel kasutamiseks. Imemistablettides on lidokaiinvesinikkloriid, mis kuulub lokaalanesteetikumide hulka. See toimib tuimestavalt ja vähendab valutundlikkust kurgus.

«Ühe müügiloleva partii osas tuvastati säilivusprobleem, mistõttu konkreetne partii korjati turult ning tootja korraldab sellest tingitult natuke tootmist ümber. Need ümberkorraldused tingisidki ajutise tarneraskuse. Loodetavasti on järgmiseks külmetuste hooajaks Trachitol taas saadaval,» sõnas ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius.

Ta täpsustas müügiloa hoidjaga Trachitoli tarnete võimalikku taastumisaega ning eeldatavalt võiks see juhtuda tänavu varasügisel. Ravimi partii vahepealsed testimised näitasid, et partii ei pruugi säilitada oma omadusi kehtestatud säilivusperioodi lõpuni. Ravimiregistri järgi toodi Trachitoli viimati Eestisse möödunud aasta detsembris.

«Viirust antibiootikumidega tappa ei saa, see tuleb ja läheb. Enamasti arsti juurde ei pöördutagi ja saadakse ise hakkama. Neelupõletik on üks sümptomeid. Haigus algab neelamise valuga, hääle kähedusega. Järgneb palavik. Tekib ärritusköha, hiljem ka nohu,» loetles Lember. Haiguse edasiandmiseks piisab haigega ühes ruumis olemisest.

Perearst ei pea Trachitoli mingiks imeravimiks, kuid see sisaldab tuimestavat ainet, mis neeluvalu leevendab. «Ma ei arva, et see teistest parem või halvem on. Tegemist on sümptomaatilise ravimiga. Ise ma eelistan islandi sambliku imemistablette,» ütles Lember.