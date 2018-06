Võime tervislikku toitu eelistada tuleb sõltub aju ehitusest

Liane Schmidt Prantsusmaalt Pea- ja Seljaaju Instituudist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Journal of Neuroscience, et eesajukoore struktuuri erinevused seonduvad inimese võimelisusega teha tervislikumaid toiduvalikuid, ja see kehtib nii meeste kui ka naiste puhul, vahendab ERRi teadusportaal Novaator .

Inimeste enesekontrolli võime on erinev, ja varemgi on tuvastatud, et see erinevus võib kajastuda ka ajuaktiivsuse mustreis. Vaadates varasemaid uuringuid, selgus, et mida paksemad on inimesel mõned eesajukoore piirkonnad, seda paremini suudab ta tehtud toiduvalikuotsustest kinni pidada.