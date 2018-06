Edusammud eksperimentaalravis: ameeriklanna paranes pöördumatust rinnavähist

USA Vähiuuringute Instituut teatas, et meetod on alles katseetapis, kuid võib tulevikus muuta vähiravi. Instituudi peakirurg Steven Rosenberg sõnas, et kõigepealt uuritakse inimese kasvajat ning siis kasutatakse tema enda valgeid vererakke, et vähki rünnata. Teadlased uurivad patsiendi valgeid vererakke, eraldavad need, mis on võimelised vähki ründama ning siis kasvatavad neid juurde. «Tuleb välja, et mutatsioonid, mis vähki põhjustavad, on selle nõrgaks kohaks,» rääkis Rosenberg.