Tervisehädad, millest annavad märku triibud küüntel

Küüned moodustuvad keratiinivalgust, mida leidub ka juustes ja nahas, vahendab MedicalNewsToday. Peamine põhjus, miks küüntele valged triibud tekivad, on vananemine. Nii võivad küüned aastatega muutuda paksemaks või õhemaks, kaotada oma sileduse, hakata lõhenema või kergemini murduma. Kui küüntel jooksevad õrnad triibud otsast lõpuni välja, siis ei ole põhjust muretseda. Kui need teevad aga valu, muutuvad väga väljapaistvaks ja inetuks, on mõistlik teha kontrollkäik arsti juurde.

Triibud küüntel võivad esineda ka koos muu seisundi ja sümptomitega. Näiteks aneemia võib muuta nii küünte värvi, tekstuuri kui ka tekitada küüneplaadile silmatorkavaid jooni. Kui küüned muutuvad karmiks ja rabedaks ning selle põhjusena ei saa välja tuua vananemist, võib tegu olla muu haigusseisundiga. Sellised muutused ja triibud küüntel võivad kaasneda isegi reumatoidartriidi ja perifeersete vaskulaarhaigustega.

Märksa tähelepanelikum tuleks olla siis, kui küüneplaadile ilmuvad horisontaalsed, tihtipeale sügavad jooned. Neid nimetatakse Beau joonteks ning sageli on need märk haigusseisundist, mis vajab diagnoosi ja ravi. Mõnel sellisel juhul lakkavad küüned isegi kasvamast, kuniks inimene on saanud ravi. Beau jooned võivad olla märk ägedast neeru- või kilpnäärmehaigusest ning diabeedist. Samas võivad need tekkida ka inimestel, kes on läbinud keemiaravi, põdenud mumpsi või süüfilist. Siiski tuleks selliseid jooni märgates arstile märku anda.

Küüntega võib esineda probleeme ka inimestel, kel on diagnoositud ekseem. Kui ekseemi sümptomid esinevad nahal, võib olla tõenäoline, et ekseem põhjustab ka jooni küüneplaadil ning muutusi küünte värvis. Veel omaette teema on ka seedetrakti häired, mis võivad mõju avaldada ka küünte seisukorrale. Sellised muutused küüntes võivad tekkida seedehaiguse või toitainete imendumise raskusega (Crohni tõbi, tsöliaakia, haavandiline koliit jm) inimestel. Kuna sel puhul esineb raskusi toitainete imendumise ja omastamisega, on kehal raskusi uute rakkude tootmisega ning kannatada võivad saada ka nahk ja küüned.

Kui küüs saab vigastada või muljuda, on üsna tavaline, et kaasneb värvi- või kujumuutus. Kui küünte alla tekivad aga tumepruunid, sinakaslillad või punased täpid ilma teadaoleva vigastuseta, võib see olla märku juba tõsisemast haigusest, näiteks melanoomist või endokardiidist ehk südamesisekestapõletikust.