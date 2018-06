Arst selgitab, miks esineb suviti sagedamini kõhuhädasid

Vastab üldkirurg dr Airi Tark:

Normaalselt käib kõht läbi kolm korda nädalas, aga mitte üle kolme korra päevas. Sooletegevuse regulaarsus on seotud paljude asjaoludega, mille üheks mõjutajaks on ka seedimise muutus seoses aastaaegadega, mis enamasti on seletatav elustiili ja toitumise muudatustega.

Suvel võib esineda rohkem kõhukinnisust, mis on seletatav vähese vedeliku tarbimisega kuumal ilmal, rohke alkoholi ja magustatud jookide tarvitamisega ning vähem olulised ei ole ka ebaregulaarsed toitumiskorrad ja võõras WC (näiteks bussis) reisides. Kõhukinnisuse puhul tuleks kindlasti suurendada kuumal päeval vedeliku joomist ning vähendada magustatud jookide, kohvi ja alkoholi tarbimist, sest need viivad rohkem vedelikku organismist välja. Pikkadel sõitudel on soovitatavad regulaarsed puhke- ja söögipausid.

Suvine kuumus meeldib ka mikroobidele, mistõttu võib suvel esineda enam probleeme kõhulahtisusega. Nii bakterid, seened kui ka viirused armastavad niisket ja sooja keskkonda, mistõttu võib suvisel ajal tekkida kergemini ebakõla «heade» ja «halbade» bakterite vahel ning sellest tingituna on rohkem kõhupuhitust, kõhuvalu ja kõhulahtisust.

Samas on suhteliselt lihtsate meetmetega vähendada võimalust kõhulahtisususe tekkeks. Enne sööki ja peale WC-s käimist on mõistlik käsi pesta seebiga; vältida toorest, teadmata värskusega salatit; vähendada vürtsikate söökide osakaalu menüüs; reisidel vältida tänavasööke ja -jooke ning pärast basseinis ja merevees ujumist tuleks end kindlasti üle pesta. Kõhulahtisuse tekkimisel ja sellest paranemisel on oluline rohkelt vedelikke tarbida, vältida raskesti seeditavaid toite ning kasutada käsimüügis olevaid probiootikume.