Seitse märki, et alkohol on su maksa kahjustanud

Kui maksakahjustuse põhjuseks on liigne alkoholitarbimine, on sel mitu etappi - rasvmaks (steatoos), alkoholist põhjustatud hepatiit ja tsirroos. Alkoholist põhjustatud rasvmaks tekib, kui juuakse liiga palju alkoholi, isegi kui see on vaid paar päeva. Hepatiit tekib, kui alkoholiga liialdatakse pikema perioodi jooksul ning tsirroos siis, kui maks on juba märkimisväärselt armistunud. Kui inimene selles staadiumis joomist ei lõpeta, on neil vähem kui 50 protsenti tõenäosust elada kauem kui järgmised viis aastat.