See on kõige õigem hetk enda kaalumiseks

Püsiv kaalukaotus eeldab korralikku elustiili korrigeerimist ning selle hoidmist, kirjutab Reader’s Digest. On tõenäoline, et dieedil olles kaalud end üsna sageli ning tihti võib see hetk olla kõige hirmsam osa päevast. Paraku on ka enda kaalumiseks õige viis, mida jälgides saad kõige täpsema tulemuse ja selle järgi on ka mugavam kaalumuutusi jälgida.

Esmalt soovitavad arstid paika panna kindla aja päevas, mil end kaaluda, ning sellest ka kinni pidada. Kuna kehakaal kõigub päeva jooksul, vahepeal on kõht täis toitu ja vedelikku, siis on raske tegeliku kaaluga järge pidada, kui astud päevas mitu korda suvalistel hetkedel kaalule. «Inimene peaks teadma, millal end kaaluda, et teha oma tervise ja kaalukaotuse osas efektiivsemaid otsuseid,» kinnitas Colorado Ülikooli tervisekliiniku meedik dr Holly Wyatt.

Tema soovitab kaalule astuda kindlal ajal hommikul, kui oled tualetis ära käinud, ent pole veel midagi söönud-joonud. Rõõmsaks teeb kindlasti see, et hommikul on kaalunumber madalam kui näiteks pärastlõunal, kuid hommikune aeg peegeldabki kõige täpsemalt sinu kaalu, sest sel juhul pole tarbitud toit, jook või kasvõi kõhupuhitus veel tegelikku kaalunumbrit mõjutanud.