Ettevaatust: ujudes võib saada rästikult hammustada

Ole metsas tähelepanelik, kanna jalas kummikuid ja veendu, et telefoniaku on laetud ja omab piirkonnas võrku. Rästik ründab vaid inimese ootamatult ilmumisel tema lähedusse. Kõige ohtlikumad rästikuhammustused on pea- ja kaelapiirkonnas, mis on saadud järvedes ujudes. Rästikud on head ujujad ja ujuval inimesel on veest väljas pea, kael, kuhu rästik siis ootamatult kokkupõrkel inimesega hammustab.