Nõrk immuunsus ja tätoveerimine võib tuua ootamatuid tagajärgi

Kohe peale tätoveerimist tundis ta kerget nahaärritust, mis ei ole ebatavaline, seletasid artikli autorid. Üheksa päeva hiljem tekkis patsiendil valu vasakus põlves ja reies ning see oli nii tugev, et ta vajas tugevaid valuvaigisteid.

Kuigi ravimitega sai sümptomeid leevendada, vaevasid valud teda ka peale kümmet kuud. Naine saadeti reumatoloogi juurde, kuid tehtud testid ei andnud positiivset tulemust. Biopsia reielihasest näitas aga, et tal oli põletikuline müopaatia ehk krooniline lihaspõletik. See toob sageli kaasa lihasnõrkuse- ja valu.

Paljudel juhtudel ei ole haiguse põhjus teada, kuid sel korral arvavad arstid, et seisund oli tõenäoliselt seotud tätoveeringu tegemisega ning puuduliku immuunsüsteemiga. Arstide sõnul sobis tätoveerimise aeg ja koht kehal haigustunnustega ning ühtegi muud patoloogiat ei leitud. Ei ole selge, kuidas tätoveerimine naise immuunsüsteemi mõjutas, kuid on selge, et tätoveerimistint võib põhjustada erinevaid reaktsioone nahalööbest kuni süsteemsete infektsioonideni.