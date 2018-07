Raseda ema toitumisel on lapsele suurem mõju kui oskasid arvata

Professori arvates viitavad maailma uurimistulemused sellele, et raseduse ajal alatoitunud ema järglastel on täiskasvanuna suurem risk ülekaalulisusele ja haigestuda metaboolsesse sündroomi või vähki. Järglase seisukohalt on sama kahjulik ka raseda ema ületoitumine. Ka isa ülekaalulisus ja sugurakkude kvaliteet mõjutavad järeltulijate ülekaalulisust ja isa poolelt tundub olevat päritav ka insuliini resistentsus.

Hollandi näljatalv (1944-1945) on andnud teadlastele võimaluse uurida, millised mõjud on algsel üsasisesel toitumisel inimese tervisele läbi tema elu. Saksa okupandid piirasid toona inimeste toitumisvõimalusi, sealhulgas rasedate naiste oma, mis jättis võimaluse tarbida päevas vaid 400-800 kcal.

Üks tähtsamaid tähelepanekuid Hollandi näljatalve uuringutest on olnud, et emakasisesel kokkupuutel toitainetevaegusega on kestev mõju täiskasvanuea tervisele. Need, kes Hollandi näljatalvel puutusid üsasiseselt kokku näljaga arengu kõige varasemas staadiumis, olid hilisemas elus ülekaalulised, muutunud olid nende lipiidiprofiilid ja suureks probleemiks südame-veresoonkonna haigused. Arengu algfaasis mõjunud nigelaid tingimusi on seostatud ka hilisemate vaimse tervise ja kognitiivsete probleemidega. Ebasoodus keskkond varases looteeas, millele võib järgneda ka kõige külluslikum täiskasvanupõli, võib olla retsept täiskasvanueas kroonilistesse haigustesse haigestumiseks.