Noor pereisa Raivo vajab annetajate tuge kalli vähiravimi soetamisel

Ehitusalal tegutsenud Raivo ravim Xalkori on sama, mida võttis juba viis aastat tagasi vähiravifondi asutaja Hille Tänavsuu ning mida on fond seejärel aidanud kättesaadavaks teha mitmekümnel inimesel. Ometi ei ole ravim tänaseni veel murdnud end haigekassa soodusravimite nimekirja.

Raivo hakkas 2016. aasta alguses rattaga sõites märkama, et füüsiline vorm ja tulemused mitte ei parane, vaid langevad silmnähtavalt. «Esimene mõte oli, et olen end tööga liialt koormanud, kuna seal kurtsid minust seitse aastat nooremadki, et on jube väsinud ja tahaks puhata,» kirjutas ta fondile.

Mõne aja pärast tekkis lisaks väsimusele häälekadu ja kaalulangus. Perearsti suunas mehe kurguarsti vastuvõtule, kes selgitas välja, et üks häälepael ei tööta. Põhjus oli teadmata. Teostati kompuuteruuring, mille tulemusena kaelast viga ei leitud. Kopsus avastati aga midagi kahtlast.

«Edasi läksin kopsuarsti juurde, kus mul diagnoositi kolmanda staadiumi kopsuvähk. Diagnoosist kuuldes kiilus mõistus kinni. Kuidas on see võimalik? Olen terve elu olnud mittesuitsetaja ja tegelenud spordiga,» nentis mees.

Järgnevalt suunati Raivo onkoloogi juurde, kus teostati veel uuringuid ning määrati kiiritus- ja keemiaravi. Pärast seda oli haigus umbes aasta kontrolli all. Peagi hakkasid meest piinama pea- ja silmavalu. Uuringule minnes selgus, et siirded on jõudnud ajju ning keemia- ja kiiritusravi polnud aidanud.

«Pean tunnistama, et kaks korda diagnoosi teada saades ja kogu sellele järgnenud ravi polnud ka nii hullud kui lõppvastus, et haigekassa mind enam ei toeta. Minu ainuke lootus elada on kallis ravim, mis maksab tuhandeid eurosid kuus. Mul pole seda raha. Olen südamest tänulik fondi asutajatele ja kõigile annetajatele. Tänu teile on mul lootust elule ning võimalus näha oma tütart sirgumas,» kirjutas Raivo.

Vähiravifond kutsub üles Raivo ravi toetama ning uudist jagama. Mehe ravi tarvis on annetused oodatud märksõnaga «Raivo raviks»:

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Luminor: EE591700017003638161