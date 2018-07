Eluliselt oluline põhjus, miks ei tasuks arsti vahetada

Ka varasemates uuringutes on leitud, et ühe ja sama arsti juures käimisel ehk nn ravi järjepidevusel on mitmeid kasusid nagu täpsem patsiendipoolne ravijuhiste järgimine, vaktsiinide ja teiste ennetusmeetmete parem kasutuselevõtt ja vähesem erakorralise haiglaravi vajadus.

St Leonardi meditsiinikeskuse, Exeteri ülikooli ja Manchesteri ülikooli teadlaste läbi viidud uuring tunnistab aga arsti ja patsiendi vahelise suhte veelgi olulisemaks kui seda varem peeti, leides seoseid ravi järjepidevuse ja patsiendi madalama suremuse vahel, kirjutab Guardian.

Meditsiiniajakirjas BMJ Open avaldatud artikkel hõlmab 22 varasema uuringu metaanalüüsi, millest 18 uuringus leiti statistiliselt oluline seos, et patsientidel, kes külastasid kahe aasta jooksul sama arsti, esines vähem surmajuhtumeid võrreldes teiste patsientidega.

«Põhimõtteliselt saame öelda, et ajal, mil ajakirjanduses on põhirõhk uutel masinatel ja tehnoloogiatel, näitab see artikkel, et inimlik side meditsiinis on jätkuvalt väga oluline ning isegi elu ja surma küsimus,» ütleb uuringu juhtiv autor Sir Denis Pereira Gray St Leonardi meditsiinikeskusest.

Gray sõnul selgub uuringust, et inimese mõju fenomen on läbiv kogu meditsiinis, olles täheldatav nii üld- kui ka eriarstide suhetes patsientidega. Uuringu järgi peetakse järjepidevat sidet arsti ja patsiendi vahel eriti oluliseks, kui patsiendil on mõni krooniline haigus, pikaajalised vaimse tervise häired või keerukad ja komplekssed ravivajadused.

Uuringule polemiseerib Bristoli Ülikooli professor Chris Salisbury, kelle sõnul pole suremuse riski analüüsimisel arvestatud mitmeid kõrvalisi tegureid, mis võisid uuringu tulemusi mõjutada, tõdedes samas, et ravi järjepidevus sama arsti juures on patsiendi jaoks siiski tähtis. «Kui inimesed on haiged, on see nende jaoks väga murettekitav ning seetõttu on eriti oluline, et oleks keegi, keda saab usaldada ja kellega rääkida,» kinnitab Salisbury.