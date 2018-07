Uuring: paljude inimeste lemmikjook pikendab eluiga

Nimelt tuleb välja, et kohv on osa tervislikust dieedist. Uurijad vaatlesid poolt miljonit Suurbritannia elanikku, kes jõid päevas kuni kaheksa tassi kohvi. «Me leidsime, et inimestel, kes jõid päevas kaks-kolm tassi kohvi, on 12 protsenti väiksem surmarisk kui kohvi mittejoojatel,» ütles uuringu juht Erikka Loftfield, kes töötab riiklikus vähiinstituudis.

Uuring avaldati meditsiiniajakirjas JAMA ja vaatluse all olid inimesed vanuses 38-73. Leiud näikse kinnitavat, et kohvi ja tervise vahel on korelatisoon. Sama on viidanud ka varasemad uurimused. Näiteks eelmisel aastal ajakirjas The BJM avaldatud töö leidis samuti, et päevas kahe-kolme tassitäie kohvi joomine mõjub tervisele hästi.