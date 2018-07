Maitsev moos valmib ka suhkruta

Toitumisnõustaja Triin Muiste hoiab käes kookospalmisuhkrut, mis on üks hea suhkru alternatiiv.

Toitumisnõustaja Triin Muiste on tervislikke magustajaid sisaldavate moosidega palju mässanud ja julgeb lubada, et moositegu on lihtne ning imelikke kõrvalmaitseid pole vaja karta.