Lapseea leukeemia sümptomid, mida pead teadma

Leukeemia eri vormide sümptomeid on üsna raske märgata, kirjutab MedicalNewsToday. Need võivad ka inimeseti erineda ning kõik sümptomid ei pruugi avalduda igaühel. Kui vanemal on kahtlus, et lapsel võib olla leukeemia, tuleb pöörduda arsti poole, kes saab juba täpsemate analüüsidega selle selgeks teha.

Leukeemia puhul kipuvad tihedamini esinema järgmised sümptomid:

Aneemia. Selle põhjustab punaste vereliblede nappus organismis. Punalibled vastutavad hapniku transportimise eest organismis. Kui see on häiritud, võib inimene kogeda väsimust, nõrkust, peapööritusi, peavalusid, tema nahk on kahvatu ning teda kimbutab sageli külmatunne.

Sagedased infektsioonid. Leukeemiahaigetel on küll valgeid vereliblesid, kuid need ei funktsioneeri korralikult. Seda seepärast, et kasvajalised vererakud hakkavad terviklikke valgeid vereliblesid asendama. Viimased aga tagavad selle, et keha suudaks infektsioonidega toime tulla. Sage infektsioonide esinemine võib märku anda, et lapsel pole piisavalt terveid valgeid vereliblesid.

Sinikad ja veritsused. Kui laps saab väga kergesti sinikaid, kogeb tihti ninaverejooksu või igemete veritsust ning muud loogilised põhjused pole sellele selgitust andnud, võib see viidata leukeemiale.

Luu- ja liigesevalu. Kui laps kaebab seletamatut ja sagedast valu luudes ning liigestes, võib see olla tingitud sellest, et kahjulikud vererakud kuhjuvad liigestes või luupinna lähistel.

Turse. Turse võib leukeemiapatsiendil ilmneda eri kohtades, sealhulgas alakõhus, kui rakud kuhjuvad maksa ja põrna lähistele. See võib esineda ka näol ja kätel, mil ülemise õõnesveeni surve põhjustab neis piirkondades vere kogunemist. Üles tursuda võivad ka lümfisõlmed. Turse võib hommikuti kergem olla, ent päeva jooksul rohkem üles paistetada ning eluohtlikuks osutuda.

Söögiisu kadumine ning kaalukaotus. Kui leukeemia on tekitanud turse siseelundite ümber, võivad maks, neerud ja põrn pressida kõhu vastu ning tekitada täis kõhule sarnanevat tunnet. See võibki tekitada kõhupuhituse või ebamugavustunde, samuti halvendada lapse isu, mis viib ebaloomuliku kaalukaotuseni.

Hingamisraskused. Leukeemia võib mõjutada rindkeres asuvaid kehaosi, näiteks osasid lümfisõlmi. Kui need tursuvad, avaldub surve hingetorule ning põhjustabki hingamisraskusi. Need võivad avalduda ka siis, kui kahjulikud rakud kuhjuvad kopsude veresoontes.

Peavalud, iiveldus, krambid. Kui haigus mõjutab aju või seljaaju, võib laps kogeda sagedasi peavalusid, nõrkust, krampe, oksendamist, keskendumisraskusi, tasakaaluhäireid ja hägustunud nägemist.