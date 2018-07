Murrame müüdi: kohv pohmelli ei ravi

Kohv ei aita vere alkoholitaset vähendada, rääkis Londoni South Banki Ülikooli professor Tony Moss telesaates Food Unwrapped. See võib küll inimest ergutada, kuid koordinatsioon ning muud motoorsed oskused jäävad alkoholist tingituna ikkagi häirituks, vahendas Independent. Et see teooria proovile panna, kutsus Moss appi viis tudengit ning lasi neil ära juua kange viina ja toonikuga kokteili. Sõltuvalt tudengi kasvust ja kaalust oli seal omajagu alkoholi, et tekitada svipsis tunne.

Igal tudengil lasti lahendada lihtne, silma ja käe koordinatsiooni haarav ülesanne. Nad pidid liigutama metallrõngast traadi ümber nii, et rõngas traati ei puudutaks. Kõik põrusid selles ülesandes. Järgnevalt lasti osalejatel juua tassitäis kanget kohvi. Nad said sellest energiat ja motivatsiooni küll juurde, ent nende käeline võimekus sellest ei paranenud ning kõik põrusid taas.

Professor testis ka tudengite alkoholisisaldust veres enne ja pärast kohvijoomist ning see polnud muutunud. See annab kinnitust, et alkohol läheb verest välja vaid ootamisega. «Juba varasemad uuringud on andnud kinnitust, et kohv ei mõju alkoholile «vastumürgina»,» nentis Moss. Pigem annab kohv ergutava efekti ning leevendab alkoholijoomisest ja pidutsemisest tingitud väsimust. Selleks, et kaineks saada, tuleb aga vedelikke juua, veidi süüa ning ennekõike oodata.