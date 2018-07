Tervisenõu: miks tekib putuka nõelamisest ohtlik anafülaksia?

Tõhus abivahend on automaatne süstal (EpiPen), mis sisaldab kas 0,3 mg (täiskasvanute ja suurte laste doos) või 0,15 mg (väiksemate laste annus) adrenaliini. Jämedat pliiatsit meenutav süstal võetakse paremasse rusikasse, nii et kaitsekork jääb pöidla kohale. Teise käega eemaldatakse kaitsekork, nõelapoolne ots surutakse tugevasti vastu reie väliskülge ning toimub automaatne süstimine läbi riiete.

Lisaks adrenaliinile on abi antihistamiinikumitabletist ning prednisolooni või mõne teise hormoonpreparaadi manustamisest. Et esialgsele seisundi paranemisele võib 6–8 tunni pärast järgneda teine eluohtlik allergilise reaktsiooni staadium, tuleb patsient toimetada edasiseks jälgimiseks ja raviks meditsiiniasutusse. Erinevalt nõgestõvest on anafülaksial kindel põhjus, millega kokkupuudet on väga tähtis edaspidi vältida.