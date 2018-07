Uuring: mida karmimad suitsetamise keelud töökohal, seda vähem esineb kopsuvähki

Kentuky Ülikooli (USA) uuringutest selgus, et töökohades, kus oli kehtestatud karmid suitsetamise piirangud, oli vähem uusi kopsuvähi diagnoose kui seal, kus piiranguid ei olnud, vahendab Health News .

Kentuky osariigis ei ole suitsetamisevastased nõuded nii karmid kui teistes osariikides ja seetõttu on kopsuvähki suremine seal kuni poole kõrgem kui terve riigi keskmine näitaja. Uurimusega tahetakse mõju avaldada ettevõtetele, karmistamaks reegleid suitsetajatele ning seeläbi vähendada passiivset suitsetamist.

Terviseportaal kirjutas ühest sellisest lahendusest Jaapanis, kus turundusfirma Piala premeeris mittesuitsetajaid lisapuhkusega. Firma töötajad leidsid, et on ebaõiglane kui suitsetajad käivad tööajast suitsupausidel, mis kestavad kuni 15 minutit. Nad otsustasid probleemist tegevjuhile rääkida, kes otsustas mitte suitsetamist keelustada, vaid premeerida mittesuitsetajaid kuue lisa puhkepäevaga aastas. See ajendas ka teisi töötajaid suitsetamisest loobuma. Loe sellest nutikast ideest pikemalt siit.