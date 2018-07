Kuidas vältida salmonelloosi nakatumist?

Salmonellabakterit võib leida kanamunades, lihas ja piimas. Mikroob ei muuda aga toidu välimust, lõhna ega maitset. Bakterid on väliskeskkonnas väga vastupidavad, säilivad eluvõimelistena mitu kuud ning ei hävi kuivatatud ega külmutatud toiduainetes.

Salmonella haigustunnusteks on iiveldus, oksendamine, peavalu, kõhulahtisus ning võib tekkida palavik. Iga nakatanu haiguse kulg on erinev ja paljudel juhtudel ei pöördutagi arsti poole. Enamasti võtab paranemine aega kaks kuni kolm päeva, kuid vahel vajatakse siiski haiglaravi. Ohtlikum on haigus imikutele, eakatele ja mõnd kroonilist haigust põdejatele.