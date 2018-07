Vähiravifond sel aastal: annetusi on kogunenud poole rohkem kui mullu

Fondini jõudvate abitaotluste hulk purustab järjest uusi rekordeid. Kui eelmisel aastal toetas fond kokku 100 inimest, siis tänavu on ainuüksi poole aasta jooksul abisaanuid rohkem. Kui veebruaris ja märtsis laekus fondi keskmiselt 15-20 abitaotlust kuus, siis viimastel kuudel keskmiselt üks taotlus iga päev.

Abisaajad elavad peaaegu igas Eesti maakonnas. Noorimad toetusesaajad on olnud 30ndates pereisad ja pereemad. Näiteks sel nädalal kutsus «Kingitud elu» üles toetama 38aastast Tallinna pereema Marinat, kelle ravi toetuseks panustasid 400 inimest kahe päevaga üle 14 500 euro.

«Vähiravifondist on saanud rahvaliikumine, mis hoolitseb, et kedagi ei jäeta oma murekoormaga üksi ja kõik Eesti inimesed saavad hädavajaliku vähiravi, lootuse ja võimaluse elada,» ütles vähiravifondi Kingitud elu juhataja Toivo Tänavsuu. «Surve fondile järjest suureneb. Meie vastutus suureneb. Kuid samas vaatame suure tänutundega, et kasvavad ka annetused – kasvab Eesti inimeste heategude summa,» sõnas Tänavsuu. Nii oleme nelja ja poole tegevusaasta jooksul kõigele vaatamata saanud toetada absoluutselt kõiki abivajajaid, kes kuuluvad fondi sihtgruppi. Keegi neist ei ole jäänud ukse taha, lisas fondi juhataja.