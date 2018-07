Kolm lihtsat muudatus päevases rutiinis, mis muudavad hambad tervemaks

1. Loobu suuveest. See teeb rohkem kahju kui toob kasu, ütleb Eddie Coyle, kes on Bupa Dental Care'i direktor. «Kui su hambaarst pole suuvett teatud ravipõhjustel soovitanud, siis tasub teada, et suuvesi sisaldab aineid, mis uhuvad minema fluoriidi - see on aga ääretult oluline tugevate, tervete hammaste heaks.» Samuti ei tasu pärast hammastepesu suud veega loputada, et säilitada maksimaalne fluoriidikaitse.