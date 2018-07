13 huvitavat kookosõli kastusvõimalust, millest sa ei ole kuulnud

Kookosõli tarbimine on hea viis, kuidas asendada igapäeva tooteid millegi vastu, mis on naturaalsem. Portaal Her vahendab nippe, millega saavad õlist saavad nii vastsündinud kui ka noored emad või hoopis inimesed, kel on terviseprobleeme.

1. Tõstab sündimata lapse immuunsust

Kookosõli sisaldab lauriinhapet, antibakteriaalset rasvhapet, mis aitab tõsta loote ja vastsündinud lapse immuunsust. Raseduse ajal on emal kasulik süüa paar lusikatäit kookosõli iga päev.

2. Kasuta seda vanniõlina

Lisa paar lusikatäit kookosõli vanniveele. Õli lisamine niisutab nahka ja jätab selle pehmeks.

3. Aitab ära hoida venitusarme

Õli aitab ära hoida raseduse ajal tekkida võivaid venitusarme. Määrige õli igapäevaselt oma kasvavale kõhule.

4. Aitab kõrvetiste, refluksia ja seedehäirete puhul

Kui sul esineb kõrvetisi, reflukstiat või seedehäireid, siis võta üks teelusikatäis kookosõli koos hommikusöögiga. See peaks sümptomeid leevendama.

5. Parandab lõhenenud rinnanibud

Imetavale emale on kookosõli kasutamine väga hea viis, kuidas imetamise käigus valulikuks muutunud nibusid ravida. Õli võib julgelt nibudele määrida, kuna õli ei ole beebidele ohtlik.

6. Aitab ära hoida mähkmelöövet

Määrige kookosõli lööbe kohale, see aitab hoida naha pehmena ning leevendab löövet.

7. Ravib pärmseent

Kookosõli kasutades sees- või välispidiselt, aitab see ravida erinevaid pärmseene infektsioone näiteks kandioosi, mis võib esineda nii seedetraktis, nahal, küüntel, suus kui suguelunditel. Määrides õli kannatanud kohale aitab see leevendada infektsiooni.

8. Vähendab rebendite tekke võimalust sünnituse ajal

Määrides õli mõned nädalad enne sünnitust lahklihale, võib see aidata vähendada rebendite teket sünnitamisel.

9. Juuksepalsami asendaja

Kasutades kookosõli juustes, aitab see hoida juuksed ilusate ja tervetena ning juuksed ei lähe nii kergest sassi. Peale selle, paneb õli juuksed hästi lõhnama.

10. Lisa seda smuutidesse

Kookosõli sisaldab triglütseriide, mis on vajalik energia varuallikas organismis. Üks viimaseid uuringuid näitas, et triglütseriidid aitasid hävitada viiruseid. Teises uurimuses selgus, et triglütseriidid aitavad alandada kolesterooli. Lisaks on leitud seoseid, et kookosõli aitab kaalust alla võtta.

11. Ideaalne meigieemaldaja

Kookosõli on väga tõhus meigieemaldaja. See on ilma kemikaalideta ja eemaldab ka kõige veekindlama ripsmetušši.

12. Hea raseerimisvahu asendaja

Kui parajast ei ole raseerimisvahtu saadaval, siis kasutage selle asemel kookosõli. Eriti hea on see inimestele, kellel on tundlik nahk, kuna see on naturaalne ning jätab jalad pehmeks ja siidiseks.

13. Suu loputamiseks