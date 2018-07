Aju arenguks olulised toidud, mida kõik lapsed vajavad

Lapse esimesed 1000 elupäeva on aju arengus määravad ning toit, mida ta seal juures saab mängib samuti olulist rolli, kirjutab Harvard Heath . Närvid kasvavad ja ühenduvad, kattuvad müeliiniga ning loovad süsteemi, mille järgi kujuneb välja laps ja hiljem täiskasvanu, kuidas ta mõtleb ja elu tunnetab.

Need ühendused ja muutused mõjutavad sensoorseid süsteeme, õppimist, mälu, tähelepanu, infotöötlemise kiirust ja võimet tujusid ja impulsse kontrollida, isegi seda, kuidas inimene mitme ülesandega korraga hakkama saab. Neid ühendusi ja muutusi ajus ei saa enam tagasi pöörata.

Keskkond, kus laps elab, kuidas teda armastatakse ja tema eest hoolitsetakse, on nende ühenduste tekkimisel määrav. Rinnaga toitmisel on samuti suur kaal – mitte ainult toitainete osas, vaid ka tänu lähedasele kontaktile emaga, mis on osa rinnaga toitmise protsessist.