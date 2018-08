Veenilaiendid võib leida ka mujalt kui jalgadelt

Hemorroidid pärasooles, veenilaiendid söögitoru seintel ning nn katkised kapillaarid näol on samuti veenilaiendid, rääkis Ida-Tallinna Keskhaigla kardiovaskulaarkirurg Veronika Palmiste-Kallion. Tema sõnul on kõigil neil oma tekkepõhjused ning kaebused, mida nendega seostada võiks.

Uuem arusaam jalgade veenilaienditest ning täpsemad uuringud on tõestanud, et sageli võib aastaid ilma kaebusteta väikevaagnas olnud veenilaiend olla seotud jalal korduvalt korrigeeritud veenilaiendiga. See võib olla üks põhjus, miks jääb mulje, et vaatamata korrigeerimisele tuleb jalale veenilaiend uuesti tagasi. Nüüd juba teame, et kui jalale toidet andvat veenilaiendit ei sulgeta, siis on veenilaiendi taasteke väga tõenäoline.

Vaagnavarikoos on väga sageli esinev muutus eelkõige naise väikevaagnas. Nii võib sellest seisundist teadlikuks saada mõne teise uuringu käigus - näiteks günekoloogilise ultraheli käigus. Enamikel juhtudel ei peaks selline diagnoos inimest väga ärevaks tegema - osade uuringute põhjal võib väita, et 80-90 protsenti lapsi sünnitanud naiste väikevaagnas võib leida veenilaiendeid.

Millised vaevusi haigus põhjustab?

Kuigi enamus vaagnaveenilaienditest ei põhjusta mingeid kaebusi, on ka erandeid. Nimelt võib vaagnavarikoos põhjustada üksikutel juhtudel kroonilist alakõhuvalu. Iseloomulik on sellisel juhul valu ägenemine seismisel või istumisel, tavaliselt leevenduvad kaebused pikali heitmisel ning jalgade kõrgemale tõstmisel. Enamus patsiente, kes selliste kaebustega meie juurde jõuavad, on juba külastanud mitmeid arste: günekolooge, urolooge, gastroenterolooge, psühhiaatrit ja valuraviarsti.

Kui keeruline on haiguse diagnoosimine?

Kliiniliselt on kergem aru saada patsientidest, kellel on kummalise kuluga jalavarikoos või kelle peamine kaebus on häirivad häbememoka veenilaiendid – peale vaadates on aru saada, et nende veenilaiendid peavad oma toite saama kuskilt mujalt, mitte jalalt.

Kroonilist alakõhuvalu põhjustavate veenilaiendite välja selekteerimine on keerulisem. Arvestama peab, et enamus veenilaienditest naise väikevaagnas on süütud ja mingeid kaebusi ei põhjusta. Seetõttu on tähtis, et kroonilise alakõhuvalu puhul oleksid esmalt välistatud sagedamini esinevad alakõhuvalu põhjused. Kroonilise alakõhuvalu puhul vajalik mitme erineva eriala spetsialisti koostöö – haiguse sümptomeid arutatakse nii günekoloogi, uroloogi, gastroenteroloogi, radioloogi kui ka veresoontekirurgiga.

Kuidas toimub ravi ja kas alati on vajalik sekkumine?

Kui oleme ära suutnud tõestada, et patsiendil on väikevaagnavarikoos ning selle tõttu on tegemist jalal või häbememokal veenilaiendiga või kroonilise alakõhuvaluga, on edasine tegevus patsiendi otsus. Mõnikord on vaja lihtsalt uuringuid, et ta saaks aru, mis temaga toimub. Järgmiseks sammuks on juba invasiivsed protseduurid, mille juures peab patsient arvestama ka riskidega. Invasiivse protseduuri eesmärk on sulgeda puudulik veenivõrgustik väikevaagnas, et kaebused kaoksid.

Kas haigus võib uuesti avalduda?

Jalavarikoos on krooniline sidekoenõrkushaigus ning võimalus uue veenikomu tekkeks on alati olemas. Samas, sulgedes korrektselt puuduliku veenivõrgustiku osa ning kandes regulaarselt kompressioonravi, on suurem tõenäosus, et haigus on kontrolli all ega arene nii kiiresti. Väikevaagna-varikoosi ulatuslikul sulgemisel on see eelis, et kui kõik puudulikud osad on suletud, siis see haigus ei peaks tagasi tulema - eriti kui uusi rasedusi juurde ei tule.

Kas seda esineb ainult naistel?