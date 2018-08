Unenäod võivad varakult Parkinsoni tõve ennnustada

USA näitleja Alan Alda, kes on tuntud seriaalidest nagu «M*A*S*H» ja «The West Wing», avaldas, et põeb Parkinsoni tõbe, vahendab ERR Menu. Näitleja avastas oma haiguse, sest pööras tähelepanu unes tehtud liigutustele.

«Ma tahan sellega avalikuks tulla põhjusel, et mul on sellest saati olnud täisväärtuslik elu,» ütles Alda ning rõhutas, et ka pärast diagnoosi saamist käib ta jätkuvalt trennis, näitleb ning harjutab kolm korda nädalas poksimist.

Alda sõnul märkas ta oma hiljutisi intervjuusid vaadates, et pöial tõmbleb aeg-ajalt. «Ma arvasin, et on kõigest aja küsimus, kui keegi teeb sellest mõne kurva loo, aga see ei ole olukord, kus ma praegu olen,» julgustas Alda.

Alda sõnul läks ta kontrolli, sest oli lugenud New York Timesi artiklit, milles räägiti, et kummaliselt käitumine võib viidata Parkinsoni tõvele. «Ma nägin und, et keegi ründab mind ja viskasin tema pihta koti kartuleid, tegelikkuses viskasin ma oma naist padjaga,» tõi ta näite.

Unehäire ja Parkinsoni vahel on selge seos

Selle kohta on palju näiteid, kuidas unehäired, näiteks probleemid magamajäämise, korraliku ööunega või rahutute jalgade sündroom, kaasnevad Parkinsoni tõvega, rääkis New Yorgi Parkinsoni tõve ja liikumishäirete instituudi juhataja Claire Henchcliffe portaalile CBC. Oluline on aga, et teatud kindlad unehäired ei mõjuta ainult Parkinsoni tõvega inimesi, vaid ilmnevad mõnel juhul aastaid enne muude sümptomite esinemist.

Kui mõne teise unehäire puhul on veel selgusetu, kas need on haiguse ennustajad või sellega kaasnevad sümptomid, siis RBD (inglise keeles REM sleep behavior disorder) ehk unekäitumishäire võib olla Parkinsoni tõve märk, mis ilmneb aastaid enne levinud sümptomite väljakujunemist.

RBD võib olla juhuslik või esineda ajutise uinutite võõrutusnähuna, kuid sagedamini tuleb see ette neurodegeneratiivsete haiguste puhul. Seda seostatakse Parkinsoni tõve, Lewy kehakeste dementsuse, multisüsteemse atroofia, harva ka Alzheimeri (AD) tõvega. REM-une aegne käitumishäire tähendab, et lihaseid ei kaota une ajal liikumisvõimet. Kui see toimub REM-une faasis, võibki inimene oma unenägusid «läbi mängida». Kuigi kõigil inimestel, kellel REM-une aegset käitumishäiret esineb, ei teki Parkinsoni tõve, tasub ennast siiski lasta kontrollida.