Beyoncé räägib avameelselt tõsisest rasedusaegsest haigusest

Rasedustoksikoos on tihti seotud preeklampsiaga ehk rasedusaegse kõrge vererõhuga. See on üks sagedasemaid rasedustüsistusi, mis mõjutab 5–8 protsenti rasedustest. Tegemist on tõsise haigusega, mis algab enamasti 20. rasedusnädalal ja on põhiline ema ja lapse haigestumise või surma põhjus.