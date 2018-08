Viis asja, mis juhtuvad kehaga peale alkoholist loobumist

Pidev või suures koguses alkoholi tarvitamine võib kehale rängalt mõjuda. Kahtlemata sõltub alkoholist loobumise mõju sellest, kui palju ja tihedalt seda on tarvitatud. Pole aga vahet, kas see on üks klaas veini päevas või nädalas, aja jooksul märkad tõenäoliselt järgnevaid muutus, vahendab This Is Insider.

Peale alkoholist loobumise võib märgata, et number kaalul hakkab vähenema. See pole üllatav, kui arvestada, et alkohol sisaldab palju kilokaloreid, eriti lisatud suhkrutega joogid. Kui asendada alkohoolsed joogid näiteks veega, seedid vähem kilokaloreid ja kaotad aja jooksul kaalu. Ameerika ennetava meditsiini ajakirjas avaldatud uuring leidis, et need, kes tarbisid vähemalt kord kuus alkoholi, võtsid 41 protsenti suurema tõenäosusega kaalus juurde. Uuring leidis veel, et pika aja jooksul muutusid ülekaaluliseks pigem need inimesed, kes tarbisid alkoholi.