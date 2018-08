Teadlased arvavad, et herpesviirus kahjustab artereid

Uuringu autori Alejandra Pera sõnul on kindlaks tehtud, et teatud tüüpi rakk põhjustab südameprobleeme. Varem ei olnud aga selge, et need rakud on seotud tsütomegaloviirusega. Uuringust selgus, et arterid kahjustavas koguses leiti neid rakke vaid tsütomegaloviiruse olemasolul.