Väldi haigusi! Millised on kõige tähtsamad vitamiinid mehe organismile?

Ideaalses maailmas saaksime kõik kehale vajaliku kätte toitaineterikkast söögist, aga tegelikkuses on paljudel meestel neile hädavajalikest vitamiinidest ja mineraalainetest vajaka, tõdeb doktor Josh Axe. Kui valik peaks osutuma multivitamiini kasuks, soovitab ta selle fermenteeritud varianti, mis muudab ained keha jaoks lihtsamini omastatavaks. Samuti tarbides fermenteeritud toite nagu hapukurgid- ja kapsas, aitavad need vitamiinidel jõuda kõrgemas annuses seedekulglast vereringesse. Doktor Axe paneb südamele, et mehed või nende lähedased pööraksid argiselt tähelepanu, et keha saaks piisavalt järgmisi mehe organismile olulisemaid vitamiine.

D3-vitamiin

D-vitamiini puudus on väga levinud mure. Mehed vajavad D3-vitamiini, et toota testosterooni, säilitada tugevad luud, kaitsta aju tervist, ennetada meeleoluhäireid, eelkõige depressiooni, ja hoida kontrolli all kolesterooli ja vererõhku.

D3-vitamiin aitab alandada kehas ka põletikulisi protsesse, mistõttu on mõned uurimused viidanud, et selle puudust kannatavatel meestel on kuni 80 protsenti kõrgem tõenäosus südameinfarktiks ja insuldiks. Vitamiini saab munast, piimatoodetest ja isegi osadest seentest, ent suurima annuse siiski päikese käes viibimisest. Võimalusel võiks veeta päevas 15-20 minutit väljas ilma päikesekreemita. Külmemal ajal või kui pole võimalust veeta aega õues, võiks kaaluda D3-vitamiini tarbimist toidulisandina.

B12-vitamiin

Paljud mehed ja naised kannatavad B12-vitamiini vaeguse all. Uuringud näitavad, et enamik mehi saab toidust piisavalt B12-vitamiini, süües mune, lõhet ja loomaliha, aga sageli on probleeme selle korraliku imendumisega ravimite kasutamise tõttu – eriti vanematel meestel, kes võtavad mitut ravimit korraga. Happeid blokeerivad ravimid, samuti vererõhku ja diabeeti kontrollivad rohud võivad segada B12 ainevahetust kehas – millest võivad tuleneda väsimus ja kesknärvisüsteemi probleemid. Argiselt ravimeid tarbivatel või vegetaarse elustiiliga meestel tasuks lasta kontrollida aeg-ajalt oma B12 taset veres ja vaeguse ilmnedes kaaluda selle võtmist lisandina.

Antioksüdandid: vitamiinid A, C ja E

Antioksüdantide rikkad toidud nagu puu – ja juurviljad, eriti tumeroheliste lehtedega taimed (spinat, lehtkapsas jm) on parimad C- ja A-vitamiini allikad. Neid vitamiine ei sünteesi keha ise, nii et need peavad olema kättesaadavad toidust. Nende suurim kasutegur seisneb võitluses vabade radikaalidega, mis kiirendavad vananemisprotsessi ja seavad mehed kõrgemasse riski haigestuda vähki ja südamehaigustesse, kogeda kognitiivset tagasilangust ja nägemise halvenemist.

Vananedes aitab antioksüdantide tarbimine kaitsta rakke, ennetada nende muteerumist ja kasvajate teket, kaitsta lihaste kärbumise ja veresoonte kahjustumise eest. Kuiv, ärritunud nahk ning halvenenud nägemine, sealhulgas silmade valgustundlikkus võivad olla märkideks, et kehal on A- või E-vitamiini vaegus. Puudulikust C-vitamiini tasemest võib märku anda immuunsüsteemi nõrgenemine, pidev haigestumine, paistes igemed ja ninaverejooksud.